SHOT: Михаил Ефремов закрутил тюремный роман

О том, что Михаил Ефремов закрутил роман с актрисой Дарьей Белоусовой, ходили слухи еще несколько лет назад. Однако теперь стало известно, что влюбленные соединились в колонии, где до недавнего времени проводил время известный актер.

По данным SHOT, артистка специально приезжала, чтобы пожить вместе прямо в ИК. Якобы 41-летняя Дарья и 61-летний Михаил трое суток провели в спецблоке ИК — в комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью. Свидание прошло за несколько месяцев до освобождения.

Все проводилось секретно, но что-то пошло не так, когда под занавес трехдневного свидания расчувствовавшиеся и потерявшие бдительность артисты стали общаться с соседями из других комнат, рассуждать о бренности бытия, а одному из них даже оставили "парный автограф" на долгую память.

Напомним, известный актер вышел из колонии 9 апреля. После освобождения артист отметился в органах ФСИН по месту жительства и посетил больницу. Живет Михаил Ефремов с детьми и женой в шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке в центре Москвы.

Михаил Ефремов оказался в тюрьме после того, как стал виновником смертельного ДТП в 2020 году. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и на своем внедорожник протаранил автомобиль курьера. Мужчина погиб на месте. Актер был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, но вышел по УДО.