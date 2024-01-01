После обрушения моста на пассажирский поезд Климов — Москва в Брянской области для сотрудников железной дороги провели инструктаж — в том числе о том, какие рекомендации давать пассажирам.

Как сообщает во вторник, 3 июня, РИА Новости, проводники, обходя вагоны, просят пассажиров ложиться головой к дверям или к выходу из плацкарта, а не к окну. Например, этот совет дали пассажирам поезда, следовавшем в ночь на 2 июня по маршруту Климов — Москва.

Проводница этого поезда рассказала про дополнительный инструктаж для сотрудников после теракта — в Выгоничском районе Брянской области из-за подрыва рухнул автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, около сотни человек пострадали

В мае 2024 года на фоне угроз киевского режима Крымскому мосту, по которому ходят и поезда, российский министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков рассказал, в какой части поезда безопаснее брать места. Политик призвал обучать людей мерам безопасности в любой ситуации, поскольку террористические акты не исключены.

Николай Патрушев, занимавший тогда должность секретаря российского Совбеза, объяснил, почему Киев и НАТО все чаще прибегают к методам террора. По словам политика, это происходит от бессилия — Украина и ее западные спонсоры уже ничего не могут сделать на поле боя в рамках российской специальной военной операции.