Крупная авария заблокировала движение на МКАД

Восемь автомобилей столкнулись на МКАД, перекрыты как минимум три полосы движения.

Авария произошла на 28-м километре в районе Бирюлево. Водитель Chevrolet пытался перестроиться в другой ряд, но передумал. Из-за этого на дороге возникла аварийная ситуация: из-за резкого маневра он столкнулся с другой машиной, потерял управление и врезался в еще одну, сообщает telegram-канал Baza.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. После аварии перекрыты три полосы из пяти, на месте образовалась серьезная пробка, пишет РИА Новости.