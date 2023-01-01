Певица Натали: "Только муж знал тайну..."

В 2023 году певица Натали пережила страшную семейную трагедию. Ее супруг, продюсер Александр Рудин, наложил на себя руки из-за психических отклонений. Все это время артистка старается жить: она занимается карьерой и воспитанием троих сыновей.

А недавно Натали презентовала новую песню, которая называется "По любви". Певица сняла клип на музыкальную композицию, который по стилистике похож на ролик, сделанный для ее предыдущего хита "О, Боже, какой мужчина!". Артистка старается работать, как прежде, и радовать многочисленных поклонников. Однако есть одно "но".

"Никаких продюсеров не хочу в моей жизни. Только Саша знал тайну нашего образа (Натали). Наша деятельность не была для нас карьерой никогда... Для него это было делом его жизни, а для меня - историей моей жизни и любви", - подчеркнула Натали в своем официальном телеграм-канале.

Певица рассказала, что продолжает выполнять свои функции, также делает то, что делал муж, однако не все и не пытается целиком охватить эту область. По словам артистки, это для нее табу.

Тем не менее, она не исключает, что в ее жизни может появиться "друг". "В жизни, в личном, все проще, но гораздо глубже… Не знаю, что "осталось от меня" в личном плане… Но это хотя бы про новую меня, про движение, без которого невозможна жизнь, про "учиться чему-то", что еще не "выучено"…" - заключила Натали.