В Госдуме предложили увеличить маткапитал на миллион рублей в ряде случаев

В России следует увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет. С таким предложением выступила глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В письме председателю кабмина Михаилу Мишустина парламентарий напомнила, что президент России Владимир Путин подчеркивал значимость поддержки раннего рождения детей среди россиянок — сейчас средний возраст рождения первого ребенка составляет 28-29 лет. Поскольку после появления первенца дамы стремятся закончить образование и сделать карьеру, рождение второго ребенка откладывается — а возраст уже поджимает.

Поддержка россиянок, решившихся стать мамами в более раннем возрасте, позитивно скажется на демографической ситуации в России, повысив вероятность рождения последующих детей и сократив риски осложнений при беременности и родах, цитирует Лантратову РИА Новости.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что маткапитал нужно выплачивать не однократно, а при появлении первого, второго и последующих детей, причем сумма выплаты с каждым последующим ребенком должна превышать предыдущую на 25%. Политик убеждена, что это гарантирует России столь желанный демографический взрыв.

Однако губернатор Курганской области Вадим Шумков посетовал, что экономические меры — материнский капитал и различные пособия — не помогают решить проблему рождаемости. Глава региона заявил, что нужно "копаться в головах людей" и "перепрошивать информационную повестку".