Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Сразу в нескольких районах на юго-западе Москвы в этом году проведут благоустройство. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, работы пройдут в Северном Бутове в парке возле храма Дмитрия Донского. Там обновят стелу и памятный камень на Аллее воинской славы. Детские площадки обустроят в эко-стиле.

В Ясеневе создадут новый спортивный кластер с беговыми дорожками, футбольным полем, тренажёрами и столами для тенниса.

Работы также запланированы в Конькове и Ломоносовском районе. Там приведут в порядок дворы, сделают новые игровые комплексы и зоны отдыха.