Самолет Зеленского вылетел в США

Самолет президента Украины Владимира Зеленского Airbus A319 вылетел в США.

Украинские СМИ утверждают, что на борту находится глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Есть ли с ним президент, неизвестно. Причина поездки не уточняется.

2 июня вечером связанный с Зеленским самолет вылетел из Польши, а затем сделал остановку в Ирландии на несколько часов. Согласно данным сервиса Flightaware, сейчас он уже находится в воздушном пространстве США, пишет "РБК Украина".

28 февраля произошел скандал в Овальном кабинете. Прибывший с визитом Владимир Зеленский вывел из себя как президента США Дональда Трампа, так и вице-президента Джей Ди Вэнса. В результате перепалки подписание соглашений было отменено, а украинскому лидеру предложили покинуть Белый дом.