Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области достигло 110

В результате теракта в Брянской области, при котором мост рухнул на пассажирский поезд, ранения и травмы получили 110 человек. Такие уточненные данные приводят во вторник, 3 июня, региональные экстренные службы.

Как сообщает РИА Новости, всего пострадали 110 человек, в том числе пять детей. В лечебных учреждениях находятся 65 пострадавших, среди них — четыре ребенка.

Ранее сообщалось, что на лечении в Москве — в НИИ имени Склифосовского, Первой градской, центре Боткина и Клинике доктора Рошаля — находятся 22 раненых при обрушении моста в Брянской области. Состояние семерых, в том числе пятимесячного мальчика, врачи оценивают как тяжелое.

После теракта в Брянской области пассажиров поездов просят прислушаться к рекомендациям проводников — ложиться головой на полку в вагоне не к окну, а к выходу из купе или плацкартного отсека.