Посол США в Турции: Трамп достиг "конца терпения" в отношении конфликта на Украине

Терпение президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине и его мирного урегулирования иссякает. Такое заявление сделал посол Соединенных Штатов в Турции Томас Баррак.

Как заявил дипломат в интервью газете Star, Дональд Трамп уже "достиг конца своего терпения" в отношении конфликта на Украине. Однако посол не стал уточнять, что из этого следует.

Баррак также отметил значимую роль Турции в мирном урегулировании украинского кризиса. Он пояснил, что эта страна "имеет традиционные отношения как с Россией, так и с Украиной, что, по крайней мере, делает ее важным посредником в налаживании диалога".

Ранее в Белом доме заявляли, что Дональд Трамп раздражен и Москвой, и Киевом — у американского лидера нарастает разочарование руководством обеих стран. Президент США недоволен тем, что не удается выполнить свое многократно прозвучавшее обещание быстро положить конец конфликту на Украине.

Бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что Трампа в действительности больше волнует свое реноме, нежели миротворчество. Политик бросит Украину ради Нобелевской премии мира, убежден его экс-советник.