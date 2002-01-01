Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для НКО

Для поддержки социально ориентированных организаций Москва выделяет 600 миллионов рублей. Участвовать могут как начинающие, так и опытные НКО, сообщает в своем официальном телеграм-канале Сергей Собянин.

Кстати, в 2024 году гранты получили проекты "Волонтеры: миссия "Победа" и "Начни свой бизнес с Москвой". А также проект "Друзей выбирают!", который помогает животным из приютов найти любящих хозяев.

Отметим, что в столице зарегистрировано свыше 30 тысяч НКО, из них треть - социально ориентированные. Они помогают участникам СВО, детям-сиротам, людям с инвалидностью - всем, кто нуждается в поддержке.

В Москве с 2002 года проводится конкурс грантов для социально ориентированных НКО. В нем 12 номинаций. Реализовано более 3600 добрых инициатив для десяти с половиной миллионов человек.

Ранее стало известно, что административная нагрузка на некоммерческие организаций будет снижена. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин. Речь идет о подаче отчетной документации в Министерство юстиции. Теперь все данные о своей деятельности НКО смогут отправлять в электронном виде через личный кабинет.