В Североатлантическом альянсе после недавних украинских атак украинских националистов на российские регионы задумались о необходимости пересмотреть свои "слабые места". Об этом рассказали информированные источники из числа сотрудников оборонного ведомства одной из европейских стран НАТО.

Как пишет The New York Times, случившееся заставило членов НАТО осознать, угрозы, которые беспилотники представляют для американских военных баз. Специалист программы исследований России Центра военно-морского анализа ВМС США Сэмюэл Бендетт отметил, что "когда речь идет о крупных военных базах, на взлетно-посадочных полосах которых размещено много самолетов, опыт украинской атаки показывает, что такой удар может быть нанесен в любой момент".

Эксперт признал, что "на данный момент маловероятно, что наши базы имеют комплексную защиту от таких угроз".

Ему вторит экс-главком армией США в Европе Бен Ходжес — по его мнению, администрация Дональда Трампа должна пересмотреть свои планы по созданию системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко отмечал, что политика Североатлантического альянса базируется на агрессивном военном планировании. Москва не хочет ввязываться в гонку вооружений, но готова ответить НАТО полным спектром надлежащих мер.

Сенатор Алексей Пушков высмеял план Великобритании вести долгую "ледяную войну" с Россией. Политик отметил, что "как бы Британия ни тужилась, на уровень "большой геополитической тройки" — США, России и Китая — ей никак не выйти".