Катя Лель застала Лепса с молодой невестой в гримерке

О романе Григория Лепса и годящейся ему во внучки Авроры Кибы заговорили в прошлом году, когда пара вышла в свет. Уже этим летом 62-летний певец и его 19-летняя избранница должны были оформить отношения, однако в близком кругу артист говорят, что торжество состоится в другое время. Пока певец отложил мероприятие.

Наряду с этим ходят упорные слухи, что у певца и его юной подруги лишь пиар-роман. Якобы такие отношения выгодны и Григорию Лепсу для поддержания имиджа успешного и востребованного среди женщин мужчины и Авроре Кибе, которая уже "примелькалась" среди светских хроникеров и даже приняла участие в новом телевизионном шоу "Мастер игры".

В итоге внести ясность неожиданно решила певица Катя Лель. Она сообщила журналистам, что случайно застала Григория Лепса и Аврору Кибу в гримерке, передает "Пятый канал".

"То, что видела я в нашей гримерке, - она за ним прям старалась присматривать и быть очень искренней — быть настоящей второй половиной, которая рядом с мужчиной", - рассказала Катя Лель.