В МВД предупредили о схеме мошенничества с подработкой

Злоумышленники начали похищать деньги россиян, предлагая им подзаработать на наборе текстов. Об этом во вторник, 3 июня, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Как отметили в ведомстве, это классический пример мошенничества в сфере трудоустройства. Преступники предлагают заработок на наборе текстов с изображениями, отправляют жертву на неплохо оформленный сайт, собирают "одноразовые" платежи и исчезают в неизвестном направлении.

Необходимость внести "одноразовый" платеж организаторы этой схемы объясняют доверчивым жертвам необходимостью подстраховаться от неисполнительных сотрудников — те якобы берут заказы, но подводят.

При этом никакой работы и, конечно, заработка нет. Получив платеж, мошенники перестают выходить на связь. Важно сохранять бдительность, цитирует сообщение УБК МВД России РИА Новости.

Ранее сообщалось, что преступники придумали новую схему незаконного извлечения прибыли — они создали фишинговый ресурс, имитирующий официальный сайт Министерства внутренних дел России. Пытавшимся воспользоваться сервисом "Прием обращений" приходилось вводить личные данные, которые тут же попадали к злоумышленникам.

Между тем с 1 июня на портале "Госуслуги" начал действовать новый порядок смены пароля — теперь это нельзя сделать, пока пользователь разговаривает по телефону. Такую меру предприняли, чтобы обезопасить граждан от мошенников. Если пользователю поступил звонок, то пока разговор не закончится, получить СМС с кодом для смены пароля будет невозможно.