Россияне получили сроки за поджоги и призывы к терроризму

Жителей Коми, Свердловской, Кировской и Рязанской областей признали виновными в поджогах военных объектов и призывах к терроризму.

Они были завербованы спецслужбами Украины через мессенджеры Telegram и Element. В частности, Алексей Рожков, Геннадий Калашников, Валерий Шипичкин замешаны в поджогах военных объектов и транспортной инфраструктуры и распространении в интернете призывов к преступлениям террористического и экстремистского характера.

Гражданин Италии и России Руслан Сидики причастен к подрыву железнодорожного полотна в Рязанской области. В результате с рельсов сошли 19 грузовых вагонов. Также он совершил атаку квадрокоптерами на военный аэродром Дягилево.

В качестве наказания им назначены сроки от 15 до 19 лет заключения, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.