"Первый день моего выживания": зрители ТВЦ собирают средства на лечение Ромы Высочина

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 10-летнего Ромы Высочина из Барнаула. У мальчика смертельный диагноз - острый миелоидный лейкоз. Рома уже перенёс три курса тяжёлой, высокодозной химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Однако, эта форма лейкоза очень агрессивна и ребёнку грозит рецидив. Его Рома уже может не пережить. Чтобы этого не произошло, срочно требуется специальный препарат. Но спасительное лекарство стоит очень дорого - почти два миллиона рублей. Мама Ромы воспитывает мальчика одна, у неё нет таких огромных денег.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Лекарство, от которого зависит жизнь ребёнка, требуется срочно.

— Мама, мама, я вижу звёздочку, посмотри!

Смотреть на звёзды и изучать мир Рома весь последний год мог только из окна больничной палаты. В прошлом июне жизнь семьи разделилась на до и после. Увлечений у мальчика всегда было много - с четырех лет занимался плаванием, единоборствами, выигрывал медали и кубки.

"Смешанные единоборства. Там всё было: ноги, борьба, кулаки, приёмы всякие. Один кубок, три золотых медали - первое место, и одно второе место", - рассказывает Рома.

Но мама стала замечать: жизнерадостный и энергичный ребёнок вдруг начал сильно уставать.

"С каждым днём всё хуже и хуже становилось, начали какие-то пятна высыпать точечками красными", - говорит Екатерина Высочина.

"Усталость, одышка, хотелось прилечь", - вспоминает сам Рома.

После обследования Рому срочно госпитализировали. Сначала в больницу Барнаула, а уже потом в клинику в Москве. Там и поставили страшный диагноз.

"Первая же пункция показала, что у нас есть плохие клетки в костном мозге. Врач сообщила мне тогда: у вашего ребёнка острый миелоидный лейкоз с мутацией в генах. То есть это очень агрессивный лейкоз. И высокий риск рецидива", - рассказывает мама.

Спасти могла только трансплантация костного мозга. Но для этого надо было выйти в ремиссию. А первые дни после постановки диагноза стали настоящим кошмаром, вспоминает Екатерина. Рома - очень эмоциональный. И как вообще объяснить девятилетнему мальчишке, что это за коварная и страшная болезнь?! И какая долгая, непростая борьба им предстоит. В самом начале ребёнок не понимал, насколько всё серьезно: "Привет! Сегодня первый день моего выживания. Химию мне уже первую поставили".

Вот только после первого блока химиотерапии выйти в ремиссию не удалось. После второго и третьего - тоже. Кроме того, начались осложнения.

"У Ромы начался сепсис. Он попал в реанимацию... Что было со мной! Я переживала очень сильно... Но благодаря врачам… они за четыре дня Рому привели в нормальное состояние, стабилизировали его", - вспоминает мама Ромы.

Требовалась срочная пересадка костного мозга. Донором стала мама. Искать другого, неродственного, уже просто не было времени. После трансплантации ребёнок не мог есть и пить. Восстанавливался очень тяжело. Но результата удалось добиться - наступила долгожданная ремиссия. Рецидив, тем не менее, может случиться в любой момент. И чтобы действительно победить болезнь, необходим специальный препарат. Стоит он почти два миллиона рублей.

"Сами мы это лекарство как бы не оплатим, я воспитываю двоих детей одна... Старшая дочь на девятом месяце беременности... Плюс мама у меня после инсульта, неходячая, вот такая беда у нас в семье", - говорит Екатерина Высочина.

С сестрой у Ромы очень тёплые отношения, они постоянно созваниваются. Сам Рома очень ждёт рождения племянника.

"Я родился в девчачьей семье, у меня только один дедушка, нет никаких братьев, только сестры. Я Жене хотел сказать "спасибо", что она хотя бы мальчика родила, родит!" - говорит Рома.

Долгожданное возвращение в Барнаул, к родным зависит и от того - когда удастся приобрести такой жизненно важный для мальчика препарат. Он требуется очень срочно! И каждый может помочь Роме вернуться, наконец, домой здоровым!

Лекарство, от которого зависит жизнь Романа, необходимо прямо сейчас. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Романа Высочина, программа 2303