Американские СМИ назвали итоги встречи России и Украины дипломатической победой Москвы

Западные журналисты считали минуты до окончания стамбульских переговоров - мол, майская встреча длилась в 2 раза дольше. Теперь же Москва встряхнула Киев, повернув процесс в гуманитарное русло. Это, несомненно, "Тактическая победа Путина", который не собирается отступать от требований устранить первопричины кризиса, пишет New York Times.

"С самого начала никто не ждал, что переговоры в Стамбуле приведут к каким-либо крупным прорывам. Но эти встречи стали тактической победой для Путина, которому удалось начать их, не соглашаясь предварительно на прекращение огня, на чем в качестве условия для начала переговоров настаивали Украина и почти все поддерживающие ее западные страны", - пишут авторы издания.

Во главе которых - Великобритания. Накануне там обнародовали новый стратегический оборонный обзор, в котором Россию называют главной угрозой.

"Когда нам напрямую угрожают государства с современными вооружёнными силами, наиболее эффективный способ их сдерживать — это быть готовыми и, откровенно говоря, демонстрировать нашу готовность обеспечивать мир через силу. И линия фронта теперь находится здесь", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

То есть Европа уже называет противостояние с Россией даже не прокси-войной. Стармер анонсирует строительство 12 атомных подлодок, инвестиции в ядерную программу и сооружение новых оборонных заводов - подготовка к ведению боевых действий станет основной задачей вооружённых сил. Конечно, придется поднять налоги, вздыхает премьер, ведь, Россия сильна. В общем, русские – хорошее оправдание недальновидной и бездарной европейской политики. Поэтому Брюсселю не нужен мир, считает венгерский премьер Виктор Орбан.

"Ситуация ясна: к сожалению, несмотря на усилия президента США Трампа, мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее. Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы. Они решили, что Украине надо продолжать войну", - заявил он.

Не только Брюссель мешает Трампу. Ножку стула американскому президенту подпиливают свои же. Сенатор Линдси Грэм*, объявленный в нашей стране террористом и экстремистом, видимо, взял на себя функции Виктории Нуланд, раздававшей печеньки на Майдане. Без устали колесит по Европе. Побывал в Киеве прямо накануне воскресной атаки на российские регионы. Затем отправился в Париж и вот уже в Берлине прорабатывает большой пакет санкций против Москвы.

"Это самый драконовский [пакет санкций]. Вторичные санкции будут обращены на партнеров Путина, а не против России", - пугает он.

Впрочем, ни грэмовские санкции, ни 18-й пакет, который сейчас прорабатывают в ЕС, к саммиту G7 запечатать не успеют. Как бы украинцы ни нажимали на партнеров. Сразу после переговоров в Стамбуле глава офиса Зеленского призвал наказать Москву. А сегодня, по сообщениям украинских СМИ, уже летит в США.

* - Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов