Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира, а для победы России.

Неонацистская власть на Украине должна быть уничижена, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Российская армия активно наступает и продолжит наступление.

"Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, – исчезнут", - написал он в своем telegram-канале.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Он уже состоялся и прошел в три этапа. Также предложено обменяться планами по выработке соглашения о прекращении боевых действий.

2 июня в Стамбуле завершился второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Встреча длилась около полутора часов. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российская сторона предложила Украине конкретное прекращение огня на два-три дня. Ожидается третий раунд, дата еще не названа.