Мишустин: России есть чем гордиться в цифровой сфере

России есть что показать и чем гордиться в цифровой сфере. Такое заявление сделал во вторник, 3 июня, глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Выступая на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России", политик заявил, что наша страна готова поделиться лучшими практиками с партнерами. Он также выразил уверенность в том, что конференция станет интересным и полезным опытом, послужит укреплению бизнес-контактов.

В ЦИПР-2025 принимают участие делегации из более чем 30 стран: Китая, Сербии, Кубы, Индии, Аргентины, Саудовской Аравии, Алжира, Беларуси, Армении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Филиппин и других.

Как уточняет пресс-служба российского правительства на своем официальном сайте, главным треком деловой программы конференции станет "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что наша страна лидирует в мире по цифровизации государственных услуг. Глава государства велел кабмину обеспечить переход органов государственной власти на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода.

Развитие цифровых сервисов требует и повышения мер безопасности, прежде всего — ради защиты персональных данных их пользователей. С 1 июня на портале "Госуслуги" начал действовать новый порядок смены пароля. Если пользователю поступил телефонный звонок, то пока разговор не закончится, получить СМС с кодом для смены пароля будет невозможно.