Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли сменила имя

Старшая биологическая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло (которая, как говорят в Сети, самая красивая из наследников пары) вступила в свою новую эру. 19-летняя наследница актеров сменила имя.

Об этом стало известно после того, как в Лос-Анджелесе прошла презентация бренда Isabel Marant для Net-A-Porter. В пресс-релизе к мероприятию Шайло была указана как хореограф оригинального танцевального номера, но в списке она значилась как "Ши Джоли" — прозвище, которое отдает дань уважения ее знаменитой матери и в то же время сокращает ее полное имя, передает Page Six.

Тем временем голливудские папарацци уверены, что Анджелина Джоли настраивает детей против бывшего мужа. Брэд Питт еще несколько лет назад бросил пить, много работает, завел отношения и даже помирился с первой женой, актрисой Дженнифер Энистон, которую, собственно, и бросил ради Анджелины Джоли, которой увлекся во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит". У детей нет повода обижаться на отца, только если их кто-то не накручивает, считают многие интернет-пользователи.