В Госдуме призвали отменить социальные пенсии для мигрантов в пользу россиян

Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким разработали поправки в законодательство, касающиеся пребывания мигрантов в России.

Парламентарии предлагают отменить социальную пенсию по старости для мигрантов и перераспределить освободившиеся средства в пользу пожилых россиян.

Авторы законодательной инициативы считают, что это поможет защитить российскую пенсионную систему от "необоснованных социальных обязательств" и восстановить принцип, согласно которому пенсия определяется "результатом участия в жизни государства, а не формального присутствия".

Слуцкий подчеркнул, что "иностранные граждане приезжают на все готовое и, более того, паразитируют на нашей социальной системе", в то время как "русский человек на протяжении всей своей жизни" работает на благо российской экономики. Однако многие российские пенсионеры получают немногим более 15 тысяч рублей, а иностранцы имеют практически такую же социальную пенсию просто по самому факту достижения пенсионного возраста, пишет "Газета.ру".

Мигранты зачастую становятся напрасным бременем для российской социальной сферы: они работают без оформления и уплаты налогов, но стремятся получить образование и медицинские услуги бесплатно. В связи с этим депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил запретить мигранткам бесплатно рожать в России. Его коллега по нижней палате парламента Сергей Миронов заявил, что таких иностранок нужно вообще не впускать в страну, пока они не купят медицинский полис, включающий ведение беременности и роды.

Между тем глава государства Владимир Путин призвал активнее решать вопрос с нелегальными мигрантами. Он подчеркивал, что новая версия концепции миграционной политики России должна быть принята как можно скорее — уже в 2025 году.