В Челябинской области вынесен приговор 17-летнему убийце таксистки

Челябинской области суд признал виновным в убийстве таксистки 17-летнего местного жителя и приговорил его к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Также с молодого человека взыскали 164 тысячи рублей в пользу потерпевших, а с его родителей - еще два миллиона рублей матери погибшей Сарафановой. Осужденный не признал свою вину, пишет РИА Новости.

По версии следствия, вечером 24 октября 2024 года17-летний молодой человек в ходе конфликта несколько раз ударил 40-летнюю таксистку Елену Сарафанову ножом в грудь. После этого местные жители стихийно вышли на митинг, переросший в волнения. В городе начались погромы. После беспорядков задержали более 40 человек.

Были возбуждены уголовные дела по факту убийства женщины-таксистки и покушения на убийство жителей Коркино лицами цыганской диаспоры. На фоне убийства таксистки Елены Сарафановой и антицыганских волнений в городе глава города Коркино Челябинской области Наталья Лощинина подала в отставку.