В самолете главы киевского режима Владимира Зеленского, который отправился в Соединенные Штаты, находился руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как рассказал сам чиновник, с ним в США прилетела министр экономики Юлия Свириденко. Они намереваются добиваться усиления санкций против России, о чем Ермак говорил днем ранее, утверждая, что "россияне делают все, чтобы не прекращать огонь и продолжать войну". Кроме того, украинские политики хотят "поговорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя".

Также Ермак и Свириденко планируют обсудить с американскими политиками сделку по природным ресурсам, которую заключили Украина и США. В ее рамках формируется Инвестиционный фонд восстановления.

Наряду с этими темами в повестке значится обсуждение возвращения на Украину детей — киевский режим утверждает, будто российские военные похищают их.

Однако глава делегации России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский разоблачил очередную ложь из Киева, подчеркнув, что наши бойцы ценой собственных жизней спасали украинских детей от обстрелов, а теперь наши социальные работники занимаются их возвращением.

В США между тем говорят об усталости американского лидера от украинской темы. Посол Соединенных Штатов в Турции Томас Баррак предупредил, что Дональд Трамп уже "достиг конца своего терпения" в отношении конфликта на Украине.