Как участники фестиваля "Москва - на волне. Рыбная неделя" помогают бойцам СВО

Участники фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" отправляют товары бойцам СВО.

Фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" проходит в столице в рамках проекта "Лето в Москве". Посетителей угощают морскими блюдами и продуктами, а предприниматели оказывают помощь участникам спецоперации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Предпринимательница Татьяна отправляет одежду и предметы первой необходимости, занимается реабилитацией людей с инвалидностью. На площадке "Московских сезонов" Татьяна продает сладкие вафли, заварные палочки, кофе, чай и лимонады.

Наталья Дмитренко, сооснователь сети сифудбаров, занимается курсами восстановления бойцов СВО. В этом году ее команда подготовила специальное меню, состоящее из блюд, приготовленных во фритюре и на гриле.

Предприниматель Максим регулярно отправляет бойцам питательные и полезные рыбные консервы.

Многие предприниматели не только собирают гуманитарную помощь, но и самостоятельно отвозят на фронт грузы.