Борис Корчевников: "Я пробыл там несколько часов — и это взорвало мою жизнь"

Борис Корчевников ведет довольно закрытый образ жизни. Он не посещает светские мероприятия, почти не дает интервью. Артист много работает, занимается благотворительностью и общественной деятельностью, в свободное время отправляется в паломнические поездки, а отдыхать предпочитает, посещая различные монастыри.

Впрочем, признался Борис Корчевников в интервью Нижегородской митрополии, он не очень хорошо умеет отдыхать, потому что если "переотдохнуть", ему начинает казаться, что все разваливается.

"В моем случае, наверное, лучший вариант: когда работа такая, от которой не можешь устать, и отдых такой, в котором нельзя "переотдыхать", - признался популярный ведущий.

Он высказал уверенность, что нигде не набирается столько сил, как в монастыре. Несмотря на долгие изнурительные службы, за два-три дня Борис Корчевников получает огромный заряд энергии и запас сил. Актер сравнил это с тем, что за столь короткий срок он может преодолеть большой отрезок жизненного пути, не в физическом, а в моральном плане.

"Для меня всегда такой рывок в жизни совершается во время пребывания в монастыре. Очень много мне дали полдня в Псково-Печерском монастыре. Я пробыл там несколько часов — и это взорвало мою жизнь, как когда-то взорвал ее московский Покровский монастырь, где мощи святой блаженной старицы Матроны. Потом, через какое-то время, так же невероятно много мне дал Серафимо-Дивеевский монастырь и знакомство со святым Серафимом Саровским", - рассказал Борис Корчевников.