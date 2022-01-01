Армия России освободила Андреевку в Сумской области

Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Кроме того, их коллеги из группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. А воины "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. А подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. В свою очередь, войска "Днепра" выполняют все поставленные задачи.

Ранее стало известно, что российские войска в ходе операции по созданию зоны безопасности для нашего приграничья взяли под контроль в Сумской области еще один населенный пункт - Алексеевку. А на линии соприкосновения в ДНР наши бойцы усиливают натиск на вражеские позиции.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.