Госдума проголосует за полный запрет продажи вейпов

Государственная дума России поддержит законопроект о полном запрете продажи вейпов, если такая инициатива поступит от правительства. Об этом рассказал во вторник, 3 июня, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как сообщает РБК, спикер Госдумы напомнил про вред для здоровья, который причиняет использование вейпов — в жидкостях для них "содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения — увеличивается риск развития тяжелых заболеваний", а "испарения вредны и для окружающих".

Политик выразил убежденность в том, что только полный запрет и изъятие вейпов с прилавков российских магазинов позволит защитить наших детей от их пагубного воздействия. Володин заверил, что депутаты не просто поддержат соответствующий законопроект — "более того, рассмотрим его в приоритетном порядке".

Ранее российский министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что "регулировать запретами все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично исключение". Он подтвердил, что поддерживает в этом отношении позицию Министерства здравоохранения России, предполагающую тотальный запрет вейпов в стране.

Минздрав предупреждал, что применение электронных сигарет и вейпов ведет к развитию острого легочного повреждения, получившего название Evali. Его симптомы во многом схожи с коронавирусом, но есть и различие: при Evali фиксируются нарушения в работе пищеварительной системы.

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