Федеральная пассажирская компания "Российских железных дорог" (РЖД) не вносила каких-либо корректив в инструкции после террористического акта в Брянской области. Там из-за подрыва рухнул автомобильный мост, под которым проходил пассажирский поезд.

В РЖД отреагировали на публикации средств массовой информации о том, что сотрудники железной дороги дают новые рекомендации пассажирам, исходя их полученных после теракта инструкций.

В ФПК заверили, что данная информация не соответствует действительности —компания не вносила изменений в действующие инструкции для поездных бригад после случившегося в Брянской области.

Тем временем количество раненых и травмированных в результате теракта в Брянской области выросло до 110 человек, среди них есть пятеро детей. В больницах остаются 65 потерпевших. Погибли семь человек. В Брянской области объявлен трехдневный траур.

Киевский режим продолжает попытки устроить новые диверсии и теракты. В Приморском крае предотвратили подобное преступление — двое 19-летних местных жителей по заданию украинских спецслужб в расчете на денежное вознаграждение попытались поджечь релейные шкафы на железной дороге.