Екатерина Стриженова объявила, что у нее есть еще одна дочь

Екатерина и Александр Стриженовы счастливы в браке не один десяток лет. У пары есть дочери Анастасия и Александра. Старшая Настя уже сделала родителей бабушкой и дедушкой, родив троих сыновей. Младшая Саша же, недавно выйдя замуж, предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Но пока она родителей прибавлением в семействе не обрадовала.

А теперь Екатерина Стриженова объявила, что у нее есть еще дочь. Речь идет о крестнице Елизавете. Об этом популярная ведущая сообщила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" по поводу ее дня рождения.

"Лиза самостоятельная творческая единица - арт директор в it-компании. Все мои концертные платья под её чутким руководством. Она разрушает стереотипы и вносит свежие решения. Лизочек, с юбилеем - живи, твори, люби!!!" - пожелала Стриженова.

Отметим, что в последнее время семья Стриженовых переживает тяжелый период. В короткий срок Александр потерял отца и сестру.