В Совфеде одобрили идею штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал поправки в законодательство, предусматривающие крупные штрафы за продажу несовершеннолетним энергетических напитков.

Как сообщает РИА Новости, пресловутые корректировки в законодательство устанавливают штрафные санкции до 50 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, если запрет нарушает физлицо. Для должностных штрафы могут достигать 200 тысяч рублей, для юридических — 500 тысяч рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что из-за энергетиков "дети, не понимая, что употребляют вредные напитки, оказываются на больничной койке". Из-за этой продукции несовершеннолетние "и сердечно-сосудистые заболевания, и сахарный диабет, и многие другие проблемы получают".

Тем временем в России существенно ужесточили наказание за продажу несовершеннолетним табачных изделий и вейпов. Согласно президентскому указу, для физических лиц штрафы выросли до 300 тысяч рублей, для должностных — до 700 тысяч, для юридических — до двух миллионов рублей.