Кремль счел невозможной встречу Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время

Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что такие контакты должны стать результатом "технических договоренностей".

Также представитель Кремля высказался о возможности контактов Владимира Путина и Дональда Трампа. Пока их нет в планах, но переговоры могут быть организованы в кратчайшие сроки.

Говоря об итогах второго раунда переговоров России и Украины, который состоялся накануне в Стамбуле, Песков отметил, что не стоит ждать сиюминутных решений и прорывов. По его словам, в Стамбуле были достигнуты важные договоренности, они будут реализовываться.

Пресс-секретарь президента добавил, что возможные компромиссы со стороны России по пунктам меморандума являются темой для переговоров, которые не могут быть публичными.