В Москве показали ранее неизвестную картину Васнецова

Сенсационная находка! В Москве можно увидеть ранее неизвестную картину Васнецова "Боярин". Почти век она хранилась в частной коллекции. Чтобы точно установить авторство, эксперты использовали несколько современных методов.

Яркость и сказочность образа. Точность деталей костюма. Неизвестная публике работа Виктора Васнецова. Картина "Боярин" — как будто продолжение истории - так и просится в компанию к известной васнецовской "Царевне у окна" или "Боярышне".

"Виктор Михайлович был не только историческим живописцем, он был глубоким знатоком темы 17 века, он изучал Древнюю Русь, он коллекционировал предметы, связанные с той эпохой. И поэтому на его картинах не бывает каких-то исторических ошибок", - говорит Сергей Подстаницкий, историк искусств, коллекционер.

Картина "Боярин" долгое время хранилась в семье известного астронома Авенира Яковкина. В начале двадцатого века он изучал вращение Луны, а одно из его открытий так и назвали - "эффект Яковкина". Но помимо астрономии ученый всерьёз увлекался коллекционированием живописи. И не исключено, что эта работа Васнецова была приобретена им сразу же, как написана.

В середине 70-х годов прошлого века коллекция Яковкина перешла к его сыну. Практически сто лет "Боярин" хранился в одной семье. На картине есть подпись — "Виктор Васнецов". Да и среди владельцев коллекции всегда жила легенда, что автор именно он. Но документального подтверждения не существовало. И только после недавнего случая, когда была найдена и атрибутирована другая картина Васнецова - "Богомольцы" - наследники астронома тоже решили провести комплексную экспертизу. Искусствоведы использовали разные методы: и рентген, и химический анализ материалов.

"И здесь как раз именно комплекс причин позволяет нам говорить, что это действительно Васнецов. В инфракрасных лучах мы видим очень характерный для Виктора Михайловича предварительный рисунок углём, которым он всегда работал. Если говорить про стилистику, то как раз перед нами типичнейшая композиция Васнецова десятых годов", - говорит Сергей Подстаницкий, историк искусств, коллекционер.

На этой выставке Васнецов — в отличной компании других знаменитых живописцев: произведения Константина Маковского, Петра Верещагина, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева. Вот "Ночной Париж" из французского периода Константина Коровина. Или портрет Веры - старшей дочери Ильи Репина. Написан он художником совместно с сыном Юрием.

А это - необычный и непривычный Шишкин. Он - всеми признанный "царь леса". И вдруг - пейзаж с видами на Финский залив. Одно из немногих произведений, когда мастер отступил от любимой темы. Все картины — из частных коллекций, практически никогда не выставлялись, мало известны публике. И это редкая возможность их увидеть.