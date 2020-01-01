Жители подмосковной деревни бьют тревогу из-за огромного карьера

Жители деревни Лукьяново в Дмитровском районе 10 лет вынуждены терпеть добычу песка недалеко от их домов. Работы ведутся круглосуточно на территории, для этого не предназначенной. Судя по табличке, участок выделен для более скромных планов. Нарушения фиксировались неоднократно, но ситуацию это не изменило.

Вместо зелёного луга - песчаная пустыня. Взамен природной тишины – гул строительной техники. Жители деревни Лукьяново вот уже почти 10 лет вынуждены терпеть неудобства.

Со слов местных жителей, выемка песка происходит на частном участке, причем круглосуточно. Мало того, доверху гружёные самосвалы разбивают грунтовую дорогу, которая ведет мимо поселков.

О масштабах работ говорить не приходится. Песчаные горки рассыпались здесь по всей территории. В некоторых местах глубина оврага уже достигает десяти метров в глубину.

Карьер организаторы символически оградили бетонным забором и указали, что в скором времени здесь появятся теплицы. Вот только строительство, судя по графику, здесь началось не 9 лет назад, а всего год. Для возникших вопросов владельцы даже оставили номер для связи.

Еще в 2020 году местные жители добились, чтобы работы на этой земле были прекращены. Так участок простоял 3 года, а затем снова начались раскопки и опять пришлось писать заявления.

"К нам поступали обращения граждан, были написаны письма в полицию о проведении мероприятий. Так же собственнику участка объявлено предостережение. Нижняя часть того места где проводились работы, она затрагивает водоохранную зону реки Лутосня и особо охраняемую природную территорию, но к реке они не подошли", - отметил Дмитрий Бобров, инспектор управления государственного экологического надзора министерства экологии и природопользования МО.

Представители подмосковного минэкологии с проверками приезжают сюда регулярно, так же регулярно выдают предостережения. Администрация Дмитровского городского округа так же нашла нарушения - в нецелевом использовании этого земельного участка. Даже направили обращение в прокуратуру.

"Если у тебя там написана теплица, а ты роешь карьер, значит ты нарушаешь в первую очередь отведённое разрешенное использование участка. Во-вторых, ты занимаешься незаконной предпринимательской деятельностью, потому что ты добываешь полезные ископаемые там, где их нельзя добывать", - пояснил адвокат Константин Ерохин.

Помимо прочего, не соблюдается закон о тишине, есть вопросы к наличию лицензии на добычу песка и как следствие - насколько серьезный ущерб нанесен окружающей среде. Если проверки подтвердят факты нарушений, то помимо серьёзного штрафа, владельцу может грозить и уголовная ответственность.