Собянин: Завершена модернизация каркаса паллиативной службы Москвы

На многофункциональной кровати с электроприводом найти удобное положение смогут даже люди в ослабленном состоянии. Это не типичная больница - в Центре паллиативной помощи на улице Двинцев для неизлечимых пациентов постарались создать домашнюю обстановку и дать максимум свободы.

"У нас кровати сделаны так, чтобы мы могли вывезти на прогулку пациентов. У нас пациенты гуляют на кроватях", - рассказала Екатерина Коломенцева, директор Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы.

В этом центре родственники со своими близкими могут находиться круглосуточно, а навещать их можно даже с домашними животными. Главная задача персонала - даже в самых тяжелых случаях дать облегчение и вернуть радость.

"Здесь, помимо просто палат, сделаны малая операционная, здесь есть диагностика ультразвука, ЭКГ. И здесь сделано водолечение - ванна, которая как раз позволяет нам помогать пациентам. Способствовать улучшению состояния, насколько это возможно у пациента", - отметила Екатерина Коломенцева.

Одновременно здесь смогут проходить лечение 90 больных. В палатах будут от одного до трех человек. Все кровати - с системой профилактики образования пролежней. Для тех, кто не может дышать самостоятельно, будет работать отделение длительной респираторной поддержки на 25 коек с самыми современными аппаратами ИВЛ и другим оборудованием.

"Ранее эти пациенты были вынуждены на постоянной основе находиться в отделениях реанимации, где свой ритм жизни. Реанимация - это не про покой, это про активные медицинские действия. Конечно, пациенту, который долго находится в таком состоянии, ему не комфортно", - сообщил Ариф Ибрагимов, главный врач Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, главный внештатный специалист по паллиативной помощи взрослым ДЗМ.

В Москве заканчивается большая работа по модернизации центров оказания паллиативной помощи. Об этом в своем блоге рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

В корпусе Центра паллиативной помощи на улице Двинцев заканчиваются работы по капитальному ремонту, которые шли два года. За это время здание стало более функциональным - в корпусе провели перепланировку с учетом пожеланий врачей.

"Были усилены конструкции здания, полностью модернизированы все инженерные коммуникации, установили пять лифтов и подъемный механизм. Среда в здании полностью безбарьерная. Проведены работы по комплексному благоустройству прилегающей территории центра", - отметил Георгий Габисония, заместитель начальника управления по реализации программ социальной сферы Департамента капитального ремонта города Москвы.

Первых пациентов обновленный корпус Центра паллиативной помощи примет уже в третьем квартале этого года.