Оскорбительное заявление предводителя киевского режима Владимира Зеленского в адрес российской делегации не соответствует духу ситуации. На это указал во вторник, 3 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зеленский ранее назвал членов российской переговорной группы идиотами, когда стало ясно, что Москва не пойдет на поводу Киева и его западных доноров — не примет условия, навязываемые киевским режимом.

Дмитрий Песков отметил, что "это неловкое, неудачное заявление", которое "не соответствует переговорному духу", сообщает ТАСС.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова сочла свидетельством неадекватности украинского лидера картину с изображением пылающего Кремля в его кабинете. Интернет-пользователи высказались еще более резко, назвав Зеленского "больным шизофренией с бредовыми идеями величия".

Что же касается идиотов, особое положение среди них занимают украинские националисты, обстреливающие памятники времен Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин заявил, что они даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место.