Директор сообщил новость о сломавшем ребро Михаиле Боярском

Стало известно, что Михаил Боярский возвращается на сцену после падения с трехметровой высоты на спину. Информацию о возвращении подтвердил ТВЦ концертный директор Александр Зыкин. По его словам, Михаил Сергеевич чувствует себя прекрасно и готов выступить уже сегодня, 3 июня. Боярский сыграет роль Эраста Петровича в спектакле "В этом милом старом доме".

Кстати, о своем возвращении сообщил и сам артист в официальном телеграм-канале. Михаил Боярский опубликовал афишу спектакля, которую украшает фотография его супруги, актрисы Ларисы Луппиан. Прославленный артист выйдет на сцену в 19.00 в Театре имени Ленсовета.

Напомним, 75-летний актер неудачно упал и ушиб грудную клетку. Два дня Михаил Боярский пролежал дома, но, после того, как у него поднялась температура, супруга отвезла его в больницу. Там выяснилось, что у артиста сломано ребро. Врачи настояли на госпитализации.

Впрочем, затем актера выписали из клиники. Врачи рекомендовали Михаилу Боярскому не торопиться с возвращением на сцену, завершить процесс реабилитации.