В Ногинске автоинспекторы оперативно доставили роженицу в больницу

Автоинспекторы в Ногинске помогли роженице вовремя попасть в больницу. Женщину в клинику вёз муж, но по дороге машина сломалась.

Автомобиль с включённой аварийкой стоял на обочине. Его заметили сотрудники ДПС и подъехали выяснить, что случилось. Супруги рассказали о сложившейся ситуации. О том, как пытались дозвониться до родных и вызвать эвакуатор. Инспекторы предложили свою помощь.

Инспекторы на служебной машине доставили женщину в больницу. Периодически даже приходилось использовать спецсигналы, чтобы преодолеть заторы по встречной полосе.

Ну а вторая встреча прошла в больнице уже в день выписки мамы и ребенка, которого, кстати, назвали именем одного из сотрудников.