Кремль не усматривает предпосылок для прихода к власти в Польше политика, который бы задумался над нормализацией отношений с Россией. Такое заявление сделал во вторник, 3 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили оценить результаты президентских выборов в Польше — победу в них одержал кандидат от оппозиционной правой партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.

Дмитрий Песков подчеркнул, что это внутреннее дело поляков — они "проголосовали за того, за кого они хотели проголосовать".

Что касается вероятности смены антироссийского курса официальной Варшавы в свете избрания нового президента, пресс-секретарь президента России оценил ее скептически. По его мнению, "сейчас не приходится ждать прихода к власти в Польше политика, который имел бы более широкое политическое видение, которое бы позволило понять необходимость все-таки задуматься над нормализацией отношений со своими соседями", сообщает ТАСС.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уверял, что Североатлантический альянс не строит агрессивные планы в отношении Беларуси и России. По утверждению политика, перед НАТО стоит задача сдерживания, "чтобы никому никогда не было выгодно нападать".

Он также поспешил заверить, что польские военнослужащие не будут направлены на украинскую территорию — против этого категорически против Москва, предупреждая, что подобный шаг спровоцирует эскалацию конфликта.