Актриса Яковлева похудела из-за серьезной болезни

Буквально накануне, 2 июня, известная актриса Алена Яковлева отметила день рождения. Популярной артистке исполнилось 64 года, но кто даст?! Яковлева продолжает активно работать, ее график расписан на недели вперед. Кроме того, свободное время она старается уделять близким и друзьям. А еще актриса не скрывает, что обожает следить за собой и не видит ничего зазорного в использовании достижений современной косметологии.

Поэтому ничего удивительного в том, что Алена Яковлева выглядит гораздо моложе своих лет, нет. К тому же в последнее время актриса сильно похудела. Вот только получилось у нее это не по доброй воле. Лишний вес ушел в результате серьезной болезни.

"Бойтесь своих желаний! Я хотела похудеть, вот я и похудела. Были проблемы со здоровьем, которые сейчас, к счастью, закончились, а худоба и стройность осталась. Больше я не хочу худеть, для меня достаточно, это уже, так сказать, граничит с ненормальностью", - рассказала Алена Яковлева в программе "Ты не поверишь!".

Отметим, что о госпитализации актрисы стало известно осенью прошлого года. Артистку увезли в больницу с подозрением на аппендицит. Наследница прославленного актера Юрия Яковлева находилась на лечении в хирургическом отделении того самого "Склифа", в сериале про который она снималась. Актриса жаловалась на сильные боли в животе.

При осмотре медики выявили у артистки проблемы с органами брюшной полости. Благодаря терапии у Яковлевой прошли болевые ощущения, снято воспаление. Ей назначили комплексное амбулаторное лечение. Также медики не исключали, что через полгода артистке может понадобиться операция.