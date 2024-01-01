В России утвердили критерии неосвоенных земельных участков

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, которое определяет перечень признаков неиспользования земельных участков. Документ опубликован на официальном портале правовой

В списке перечислено несколько таких признаков, которые могут стать основанием для изъятия земли:

захламление или загрязнение отходами более половины площади участка, не устраненное в течение года со дня выявления указанных обстоятельств;

отсутствие построенного и оформленного здания, сооружения в течение пяти лет, если не установлен иной срок;

отсутствие построенного и зарегистрированного объекта с течение семи лет, если участок отведен под индивидуальное жилищное строительство;

ненадлежащее состояние имеющихся на участке зданий и сооружений (например, разрушенная крыша или выпавшие из оконных рам стекла);

зарастание более половины участка сорной травой, превысившей 1 м в высоту, а также деревьями и кустарниками, которые не являются элементом озеленения.

Еще в 2024 году профильная комиссия кабмина одобрила законопроект, который обязывает владельцев земельных участков начать их освоение в течении трех лет. Заброшенные земли не просто выглядят некрасиво — они представляют реальную опасность, ведь они зарастают опасными растениями, например, борщевиком Сосновского.

Юрист Давид Адамс предупредил, что не только заброшенность может стать основанием изъятия земельного участка. Финансовые нарушения и самовольный захват земли также в большинстве случаев приводят к лишению участка.