В России утвердили критерии неосвоенных земельных участков

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, которое определяет перечень признаков неиспользования земельных участков. Документ опубликован на официальном портале правовой
В списке перечислено несколько таких признаков, которые могут стать основанием для изъятия земли:
Еще в 2024 году профильная комиссия кабмина одобрила законопроект, который обязывает владельцев земельных участков начать их освоение в течении трех лет. Заброшенные земли не просто выглядят некрасиво — они представляют реальную опасность, ведь они зарастают опасными растениями, например, борщевиком Сосновского.
Юрист Давид Адамс предупредил, что не только заброшенность может стать основанием изъятия земельного участка. Финансовые нарушения и самовольный захват земли также в большинстве случаев приводят к лишению участка.