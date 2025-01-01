В Госдуме предложили расширить возможности наследования накопительной пенсии

Глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов вступил за пересмотр порядка наследования пенсионных накоплений граждан.

Парламентарий напомнил, что наследование накопительной пенсии возможно, если гражданин умер до назначения такой пенсии или получал ее в форме срочной выплаты, а не пожизненной. Прочие случаи не предусматривают право наследников на получение этих денег.

Гаврилов предложил предусмотреть в законе "возможность более широкого выбора форм получения средств и передачу накоплений по завещанию". По мнению депутата, это "сделало бы систему более привлекательной и стимулировало бы добровольное участие в ней".

Кроме того, политик выступил за разрешение гражданам в исключительных случаях досрочно забрать свои накопления — например, в случае тяжелой болезни, утраты трудоспособности или при длительной безработице, сообщает ТАСС.

Ранее заведующая кафедрой "Бухгалтерский учет и аудит" экономического факультета РУДН Лариса Сорокина напомнила, что забрать накопительную пенсию можно по достижении определенного возраста: с 55 лет — женщинам, с 60 лет — мужчинам. В 2025 году это можно сделать в виде разовой выплаты, но только если величина накоплений не превышает 412 тысяч рублей.

В Госдуме при этом рассказали, как можно повлиять на величину будущих пенсионных выплат. Прежде всего нужно контролировать правильность учета своего трудового стажа и пенсионных взносов.