Обнародована причина смерти композитора Евгения Доги

Сегодня, 3 июня, стало известно о смерти прославленного композитора Евгения Доги. Ему было 88 лет. О смерти композитора сообщила депутат парламента Молдовы Наталья Давидович.

Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне онкологии, с которой маэстро боролся более 20 лет. Также он страдал хронической ишемической болезнью сердца и гипертонией, сообщает Mash.

Евгений Дога — народный артист СССР, лауреат множества государственных наград, автор более чем 200 музыкальных произведений для кино, театра, балета. Особую известность ему принес вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь". Эта композиция признана одним из музыкальных шедевров XX века — ее даже исполняли на церемонии открытия Олимпиады в Сочи.

Кроме того, евгений Дога писал балеты, оперы, симфонии, камерную музыку, а ЮНЕСКО включило один из его вальсов в список лучших произведений мировой классики.