Военному священнику Антонию (Антону Савченко), погибшему в зоне специальной военной операции при исполнении пастырского долга, посмертно присвоено звание Героя России. Такой указ подписал глава государства Владимир Путин.

Йерей Антоний занимал пост помощника командира по работе с верующими военнослужащими 2-й отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при одной из воинских частей, клириком Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове.

Пресс-служба синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви сообщила, что 12 мая 32-летний отец Антоний погиб в результате удара реактивной системы залпового огня HIMARS.

Генеральный директор канала "Спас" и телеведущий Борис Корчевников рассказал, что когда ударила HIMARS, раненый отец Антоний стал выносить с поля боя других раненых. Услышав приближение ракеты, священник накрыл собой бойца. От удара боеприпаса отец Антоний погиб.

20 мая Владимир Путин посетил Курскую область и пообщался с волонтерами, помогающими восстанавливать регион после изгнания с российской земли украинских националистов.

Президент отметил, что сейчас "священнослужители практически всех наших традиционных конфессий в прямом смысле этого слова на боевом посту" — они помогают и на линии боевого соприкосновения, и в тылу. При этом российский лидер с сожалением констатировал, что "и потери есть среди священнослужителей".