МИД предупредил россиян о трудностях при въезде в Южную Корею

Российским туристам необходимо ответственно подходить к оформлению электронного заявления на въезд в Южную Корею в свете участившихся отказов в пропуске на ее территорию. Об этом сограждан предупреждает Министерство иностранных дел России.

Ведомство напомнило в своем Telegram-канале, что с 2013 года между Россией и Республикой Кореей действует межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований. Однако компетентные органы одной стороны вправе отказать во въезде или сократить срок пребывания на своей территории граждан государства другой стороны.

В последнее время многим российским гражданам, прибывшим в Республику Корея в безвизовом порядке, отказывают во въезде. В связи с этим МИД призывает россиян "вдумчиво и ответственно" отнестись к заполнению документов и быть готовым дать исчерпывающие ответы на вопросы сотрудников миграционных органов.

Между тем депутат национального собрания Южной Кореи Чон Ён Ги допустил, что рейсы в Москву из Сеула вновь запустят после завершения конфликта на Украине — южнокорейские авиакомпании готовы пойти на это. Однако официальных заявлений от властей Республики Корея на этот счет пока не поступало.

В МИД Южной Кореи отмечали, что нельзя исключать возможность улучшения отношений с Россией по окончании ее спецоперации, поскольку тогда "пространство для нашей дипломатии увеличится". Однако Сеул планирует сначала понаблюдать, как будет развиваться "процесс послевоенного устройства".