В Магаданской области выходили израненную лису

Нового постояльца в контактном зоопарке ждали несколько месяцев. И вот, наконец, та самая волнительная встреча. Правда, рыжая гостья, похоже, переезду не так рада. Прочувствовать момент рыжей мордочке явно мешает страх.

Шок пройдет, а новый вольер останется - успокаивают зоозащитники. Жилплощадь целых 6 квадратных метров! Свежий ремонт - решетку волонтеры накануне красили неделю. На пол постелили цветастый ковёр. Сколотили даже мебель - стол, скамейки - это для гостей. Хозяину - а рыжий все-таки оказался лисом - отдельные комнаты.

В Магадане лисиц много, судьба этой рыжей волнует жителей особенно. В ноябре прошлого года в Хасанском районе люди увидели израненного зверя. Тот лежал прямо на трассе и безмолвно умолял о помощи.

Как смогла доползти до дороги, остается только догадываться. Охотоведы сказали: травмы очень похожи на капкан. Скорее всего, зверь угодил в ловушку и, чтобы выбраться на свободу, лиса сама перегрызла себе лапы.

Умирающее животное приютили волонтеры. Юлия Мелельникова у себя на кухне решилась взять лису. Женщина меняла пеленки, перевязывала раны, возила на прививки. К лету пришло время расставания - спасенная лиса окрепла, встала на лапы. Вернулся аппетит. Рыжая вновь ест мясо, яйца, тушенку. Уважает собачий корм. А еще распробовала морепродукты.

Нового постояльца пока тревожить не рекомендуется. Навестить, конечно, можно. Первые желающие уже появились. Но лучше дать время, чтобы пришел в себя, говорят зоозащитники. Найти адрес рыжего просто - у его дома отдельная вывеска с именем. Лису зовут теперь Хась.