Афганистан назначил посла в России

Власти Афганистана назначили своим послом в России Мовлави Гул Хасана. Об этом во вторник, 3 июня, рассказали в дипломатическом представительстве исламской республики в Москве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Афганистана, российская сторона выдала агреман — предварительное согласие на назначение Мовлави Гул Хасана послом. Ожидается, что новоявленный дипломат в скором времени прибудет в Москву.

В 2021 году власть в Афганистане захватили талибы — на тот момент движение "Талибан" было признано террористическим и запрещено в России. Однако в российском Министерстве иностранных дел указывали на необходимость поддержания контактов с новым правительством Афганистана, особенно в свете необходимости решения проблем, которые возникли после ухода из этой страны американцев и НАТО.

В мае официально вступило в силу решение Верховного суда России о приостановке признания "Талибана" террористической организацией. Это расширяет возможности контактов с властями Афганистана. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что взаимоотношения с этой страной все время на слуху — диалог придется выстраивать.