СКР квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракты

Подрывы на железной дороге в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты. Об этом во вторник сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, уже проведены первоначальные следственные действия.

"При оперативном сопровождении ФСБ и МВД России будут установлены и привлечены к уголовной ответственности организаторы и исполнители этих бесчеловечных преступлений", - добавили в ведомстве.

По последним данным, число травмированных в результате теракта в Брянской области выросло до 113 человек. Погибли семь человек. В регионе объявлен трехдневный траур.

Ранее сообщалось, что на лечении в Москве находятся более 20 раненых.