Волочкова сцепилась на публике с Аланой Мамаевой. Досталось даже Яне Рудковской

Анастасия Волочкова угодила в новый скандал. На этот раз балерина не смогла пройти мимо резкого замечания Аланы Мамаевой. Блогер посоветовала артистке сделать пластическую операцию, экс-прима Большого театра в ответ послала бывшую жену футболиста в психиатрическую больницу.

Мамаева настоящий эксперт в вопросах пластических операций. Алана сама несколько раз ложилась под нож хирурга: устанавливала импланты в ягодицы и грудь, делал подтяжки. Блогер уверена, что многим знаменитостям не мешало бы обратиться за помощью к хирургу.

"Мне кажется, Анастасии Волочковой пора. Яне Рудковской тоже можно: "круговую" уже можно чуть-чуть подтянуть. Можно чуть-чуть верхнюю зону", — заявила Мамаева.

Волочкову совет от незнакомой девушки удивил. Анастасия очень резко ответила на рекомендацию "Кому под нож хирурга надо лечь — мне или Яне Рудковской? Я даже не знаю эту женщину", — заявила балерина.

Бывшая прима пригласила блогершу на свое шоу "Одержимость", мол, пусть приходит и посмотрит, в какой прекрасной форме Волочкова. "Посоветуйте ей от моего имени лечь в психиатрическую больницу. Может, ей это поможет как-то. Ей нужно капать препараты от зависти", — цитирует VOICE Анастасию.