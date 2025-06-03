Белую из "Дома-2" убил парень? Подруги раскрыли детали трагедии

Бывшая участница "Дома-2" Кристина Белая погибла 30 мая. Девушке было 24 года. Так как семья попросила не обсуждать публично причину смерти Кристины, вокруг этой темы мгновенно появилось множество слухов.

В Сети появилась информация, что якобы смерть Белой носит криминальный характер, поговаривали, что красавицу-блондинку убил парень. Новости, которые обсуждают все паблике о "Доме-2", прокомментировали подруги Кристины.

Белая умера в доме родителей, расположенном в городе Карталы Челябинской области. Ее тело нашли около 22:00. Кристина лежала в неестественной позе в ванной комнате. Прибывшие на место медики и полиция зафиксировали смерть, отметив, что следов, указывающих на насильственный характер произошедшего, нет.

"Там нет никакого криминала. Произошел несчастный случай! Никто не застрахован в этой жизни! Я не понимаю, откуда люди берут всю эту информацию. Нам всем сейчас очень тяжело. Кристину уже не вернуть, пусть земля ей будет пухом", — высказалась одна из подруг Белой.

Вышел на связь и возлюбленный Кристины. Он сообщил, что звезда "Дома-2" упала в ванной из-за обрушения конструкции, ударилась головой, из-за чего произошло кровоизлияние и мгновенная смерь.

Еще одна близкая подруга Белой рассказала, что скорбит весь город. Многие знали и любили Кристину. Участница реалити притягивала к себе окружающих.

"У нее была очень сильная энергетика, поэтому не просто так сейчас скорбят тысячи людей в нашей области. Ее очень любила аудитория: люди, которые взаимодействовали с ней в сфере блога, коллеги... Для всех нас это большая утрата", — рассказала приятельница погибшей.



Похоронят Белую в ее родном городе 4 июня. Гражданская панихида начнется в 11:00, пишет VOICE.