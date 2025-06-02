Член ОП Аничкин: женщина обязана уметь готовить, если хочет завести семью

Россиянки разучились готовить, потому что любое блюдо домой за несколько минут может привезти курьер. Но это негативно сказывается на семейной жизни. Такой мнение выразил член Общественной палаты Михаил Аничкин.

По его словам, активное развитие служб доставки еды отрицательно влияет на женщин. Однако, если россиянки желают завести семью, без кулинарных способностей это сделать проблематично. Придется пойти на курсы готовки, а не полагаться на доставку.

"Несколько раз был свидетелем стороннего разговора, когда молодые дамы беседовали друг с другом и речь заходила о кулинарии. Из чего я понял, что они вообще не умеют готовить. И сходятся на том, что, к счастью, есть курьеры, которые привезут что угодно", — пожаловался Аничкин.

Член Общественной палаты подчеркнул, что россиянки обязаны научиться делать хотя бы элементарные блюда, ведь "традиционное представление о взаимоотношениях внутри семьи сводится к тому, что женщина должна уметь готовить", передает "Фонтанка".