Москву накроют грозы и 30-градусная жара

Столичный регион в первые выходные лета ожидает жара до 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В среду, 4 июня, пройдут дожди. Днём температура составит до плюс 23 градусов. В четверг Москва окажется под влиянием антициклона, погода будет солнечной и сухой. Воздух прогреется до плюс 27 градусов.

А под конец недели снова ожидаются дожди, местами с грозами. При этом температура останется на 3-4 градуса выше климатической нормы.

"В субботу управление погодой перейдёт к тёплому сектору циклона. Его стараниями продолжится рост температуры, а атмосфера над столицей сохранится неустойчивой, что станет причиной кратковременных дождей и локальных гроз, тем не менее, станет еще на градус теплее", — сообщил Леус на своей странице в Telegram.

Самым жарким днем недели будет воскресенье, 8 июня. Москва окажется под влиянием очередного барического гребня, столбики термометров поднимутся до 30-градусных отметок.

В понедельник и вторник, 9-10 июня, станет прохладнее. "Ливни и грозы начнут постепенное понижения температуры, а во вторник показания термометров вернутся в климатическое русло", — отметил метеоролог.